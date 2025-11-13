Новости общества

Татарстан занял первое место во Всероссийском конкурсе Минстроя

14:34, 13.11.2025

Муслюмовское сельское поселение из Татарстана стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2025»

Фото: Максим Платонов

Муслюмовское сельское поселение из Татарстана стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2025», организованного Минстроем России. Поселение заняло первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)». Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.

Внедрение цифровых сервисов позволило Муслюмовскому сельскому поселению достичь значительных результатов:

  • сократить расходы на уличное освещение;
  • уменьшить количество аварий на инженерных сетях;
  • повысить качество обслуживания населения.

Общая экономия бюджетных средств составила 20%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках проекта были выполнены следующие мероприятия:

  • замена светильников на энергосберегающие;
  • замена и прокладка новых кабелей;
  • установка «умной» автоматики, включая реле времени и контакторы;
  • настройка системы под определенное время работы.

Всего было заменено более 10 тыс. светильников.

Кроме Муслюмовского поселения, в топ-10 конкурса вошли муниципальный район города Нижнекамска и Красносельское сельское поселение, которые будут награждены почетными грамотами Министерства экономического развития России.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть Татарстан

