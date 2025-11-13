Татарстан занял первое место во Всероссийском конкурсе Минстроя
Муслюмовское сельское поселение из Татарстана стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2025»
Муслюмовское сельское поселение из Татарстана стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2025», организованного Минстроем России. Поселение заняло первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)». Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.
Внедрение цифровых сервисов позволило Муслюмовскому сельскому поселению достичь значительных результатов:
- сократить расходы на уличное освещение;
- уменьшить количество аварий на инженерных сетях;
- повысить качество обслуживания населения.
Общая экономия бюджетных средств составила 20%.
В рамках проекта были выполнены следующие мероприятия:
- замена светильников на энергосберегающие;
- замена и прокладка новых кабелей;
- установка «умной» автоматики, включая реле времени и контакторы;
- настройка системы под определенное время работы.
Всего было заменено более 10 тыс. светильников.
Кроме Муслюмовского поселения, в топ-10 конкурса вошли муниципальный район города Нижнекамска и Красносельское сельское поселение, которые будут награждены почетными грамотами Министерства экономического развития России.
