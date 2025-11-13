МТС Optimus поможет татарстанцам в управлении малым бизнесом

МТС запустила решение на базе ИИ для работы с клиентами. МТС Optimus позволит предпринимателям расшифровывать рабочие встречи и работать с клиентской базой

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации возникают невыполненные обязательства, упущенные детали, ошибки при доставках и путаница в заказах: потенциальным клиентам просто забывают перезвонить, особенно когда их становится больше.

МТС Optimus позволит представителям малого бизнеса записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в понятные заметки и в список рабочих задач, а также работать с клиентской базой. МТС Optimus разработан совместно с МТС Exolve (0+).

После подключения к сервису через МТС ID предприниматель может использовать комплекс инструментов для эффективной работы: автоматическую запись и расшифровку звонков, интеллектуальные саммари от ИИ, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, МТС Optimus представлен и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий, например история заказов. Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

«Самозанятые или микробизнес не всегда могут позволить себе традиционные ИТ-решения, доступные среднему или крупному бизнесу. МТС Optimus на базе искусственного интеллекта может стать помощником для таких предпринимателей, освобождая их ресурсы, необходимые для систематизации данных. Решение поможет расшифровать разговоры, оперативно найти нужный звонок, прямо внутри приложения контролировать трекер задач, работать с историей взаимодействий, заказами и клиентами. А с учетом того, что предприниматель с небольшим бизнесом или самозанятые часто работают сами на себя и вынуждены постоянно находиться в движении, новый сервис позволит автоматически зафиксировать договоренности и все детали, даже когда нет возможности самостоятельно записать информацию на удобный носитель», — комментирует директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Реклама. ПАО «МТС». NordWood Themes на Unsplash

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. При этом МТС Optimus обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В планах по развитию продукта — внедрение дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков на базе технологий МТС, запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, версия для планшетов и возможность покупки виртуального номера МТС Exolve для звонков прямо в приложении.