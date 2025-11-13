Кабмин России увеличил число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии

Правительство России приняло решение о расширении перечня военнослужащих-контрактников, имеющих право на получение компенсационных выплат вместо пенсии за выслугу лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно новому постановлению, военнослужащие-контрактники, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения и провокаций на территориях, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции (СВО), будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Эти выплаты предназначены для тех военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур, включая Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардию. Ранее они теряли право на получение пенсии после подписания контракта, однако теперь смогут получать ее в виде компенсационных выплат.

— Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет правительству поручил президент. Первоначально такие выплаты были установлены для участников СВО, а теперь распространяются на военнослужащих, отражавших атаки вооруженных формирований Украины в приграничных регионах. Подписанное постановление будет действовать для правоотношений, возникших с 6 августа 2024 года, — добавили в кабмине.

Анастасия Фартыгина