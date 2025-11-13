ПВО России за ночь сбила 130 украинских беспилотников над регионами страны

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской и Белгородской областями — по 32 дрона в каждом из регионов

Фото: Дарья Пинегина

В результате ночных операций дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России. Перехват дронов происходил в период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 мск 13 ноября.

Согласно официальному сообщению, наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской и Белгородской областями — по 32 дрона в каждой из регионов. Воронежская область также оказалась под атакой, где было уничтожено 20 беспилотников. Кроме того, 17 аппаратов были сбиты над акваторией Черного моря.

В Крыму были нейтрализованы семь дронов, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской областью и два — над Брянской областью. Один беспилотник был сбит над Тульской областью и один — над Московским регионом.



Анастасия Фартыгина