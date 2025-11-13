Новости общества

Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничения иностранных цифровых платформ

08:24, 13.11.2025

Среди респондентов младше 35 лет преобладает отрицательное отношение к ограничениям

Фото: Реальное время

24% россиян выступают за ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам. Против таких мер высказались 39% респондентов, а 30% затруднились с ответом или сообщили о безразличии к вопросу. Данные получены в ходе опроса ВЦИОМ.

Исследование выявило значительные различия в позициях возрастных групп:

  • среди респондентов младше 35 лет преобладает отрицательное отношение к ограничениям;
  • граждане старше 55 лет чаще поддерживают введение запретов.

Оценки влияния ограничений на цифровую экосистему России разделились:

  • 34% считают, что меры способствовали развитию отечественных платформ;
  • 16% полагают, что это привело к ухудшению качества услуг и ослаблению конкуренции;
  • 28% не заметили существенных изменений.

Отношение к обходу блокировок также варьируется:

  • 55% безразлично к действиям пользователей, преодолевающих ограничения;
  • 22% относятся к этой практике положительно (преимущественно молодежь);
  • 17% — отрицательно (чаще старшее поколение).
Анастасия Фартыгина

