Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничения иностранных цифровых платформ
Среди респондентов младше 35 лет преобладает отрицательное отношение к ограничениям
24% россиян выступают за ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам. Против таких мер высказались 39% респондентов, а 30% затруднились с ответом или сообщили о безразличии к вопросу. Данные получены в ходе опроса ВЦИОМ.
Исследование выявило значительные различия в позициях возрастных групп:
- среди респондентов младше 35 лет преобладает отрицательное отношение к ограничениям;
- граждане старше 55 лет чаще поддерживают введение запретов.
Оценки влияния ограничений на цифровую экосистему России разделились:
- 34% считают, что меры способствовали развитию отечественных платформ;
- 16% полагают, что это привело к ухудшению качества услуг и ослаблению конкуренции;
- 28% не заметили существенных изменений.
Отношение к обходу блокировок также варьируется:
- 55% безразлично к действиям пользователей, преодолевающих ограничения;
- 22% относятся к этой практике положительно (преимущественно молодежь);
- 17% — отрицательно (чаще старшее поколение).
