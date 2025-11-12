Роскосмос запустит авиарейс для наблюдения метеорного потока Геминиды
Это произойдет в ночь с 13 на 14 декабря
В ночь с 13 на 14 декабря состоится первый специальный авиарейс проекта AstroNight, позволяющий наблюдать метеорный поток Геминиды с высоты 10 тыс. метров.
Сообщается, что в пик активности, который в 2025 году выпадает на ночь с 13 на 14 декабря, небо озаряется множеством метеоров. По прогнозам астрономов, можно будет увидеть до 150 вспышек в час — желтых, зеленых и красных, рассыпающихся по всему небосводу.
Проект реализуется при поддержке «Роскосмоса» и Международного аэропорта Внуково.
