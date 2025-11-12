Новости общества

22:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роскосмос запустит авиарейс для наблюдения метеорного потока Геминиды

21:46, 12.11.2025

Это произойдет в ночь с 13 на 14 декабря

Роскосмос запустит авиарейс для наблюдения метеорного потока Геминиды
Фото: взято с сайта Роскосмоса

В ночь с 13 на 14 декабря состоится первый специальный авиарейс проекта AstroNight, позволяющий наблюдать метеорный поток Геминиды с высоты 10 тыс. метров.

Сообщается, что в пик активности, который в 2025 году выпадает на ночь с 13 на 14 декабря, небо озаряется множеством метеоров. По прогнозам астрономов, можно будет увидеть до 150 вспышек в час — желтых, зеленых и красных, рассыпающихся по всему небосводу.

Проект реализуется при поддержке «Роскосмоса» и Международного аэропорта Внуково.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также