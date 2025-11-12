Соболенко установила новый рекорд по призовым в сезоне, обойдя Уильямс

Фото: Динар Фатыхов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), установила историческое достижение: она превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме призовых, заработанных за один сезон. Об этом сообщил портал Tennis.com.

По итогам 2025 года Соболенко заработала $15 млн. Прежний рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году получила $12 млн.

Соболенко в 2025 году выиграла в 63 матчах из 75 в одиночном разряде и завоевала четыре титула. Ключевым успехом стал триумф на Открытом чемпионате США, где она получила рекордные $5 млн призовых. Кроме того, белоруска дошла до финалов на Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Итоговом турнире WTA, где уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

Ранее Соболенко и Кори Гауфф вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

Наталья Жирнова