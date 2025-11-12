В июне 2026-го Казань примет IV форум министров образования «Формируя будущее»

Об этом объявил президент России Владимир Путин

Фото: Динар Фатыхов

IV Международный форум министров образования «Формируя будущее», посвященный вопросам профессионального роста кадров, пройдет в июне 2026 года в Казани. Об этом объявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана посредством видеоконференцсвязи.

Путин уточнил, что подобные мероприятия проходят ежегодно и являются важной площадкой для обсуждения проблем подготовки профессионалов, начиная со школьной скамьи и заканчивая университетскими аудиториями. Российский лидер призвал представителей казахстанской стороны принять участие в мероприятии, подчеркнув тесное сотрудничество Москвы и Астаны в области образования и наличие множества совместных договоренностей.

Ранее Путин и президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран.

Наталья Жирнова