На Мамадышском тракте вернули прежний скоростной режим

На дороге демонтировали временные знаки, разрешавшие движение со скоростью 80 километров в час

В связи с ухудшением погодных условий на Мамадышском тракте в Казани демонтировали временные дорожные знаки, разрешавшие движение со скоростью 80 километров в час. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Теперь водителям необходимо соблюдать сниженный скоростной режим.

— Ухудшается погода — влажное покрытие, гололед, снег, плохая видимость. Пора снижать скорость, — сказано в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение о возврате к прежнему ограничению скорости принято в рамках ежегодных плановых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в осенне-зимний период. Весной временные знаки устанавливались для увеличения пропускной способности трассы, а осенью их убирают ради безопасности участников движения.

Напомним, что на улицах Казани установят 1,6 тыс. ящиков с противогололедной смесью.

Наталья Жирнова