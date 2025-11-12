Новости общества

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтранс: Россия сформирует экосистему беспилотного транспорта

14:44, 12.11.2025

Она будет охватывать морские, городские, железнодорожные и грузовые перевозки

Минтранс: Россия сформирует экосистему беспилотного транспорта
Фото: Реальное время

Россия создаст комплексную экосистему беспилотного транспорта, охватывающую морские, городские, железнодорожные и грузовые перевозки. Об этом заявил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев на 45-м заседании Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ.

  • Россия входит в число мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта и остается единственной страной, где юридически разрешены коммерческие беспилотные перевозки

По словам Зверева, Москва и Санкт-Петербург демонстрируют высокий уровень готовности инфраструктуры, создавая беспилотные системы мирового уровня. Беспилотные технологии активно внедряются и в железнодорожной сфере — от городского рельсового транспорта до планов по оснащению автономными системами поездов на высокоскоростных магистралях (ВСМ).

В Минтрансе отметили, что ключевой задачей является переход от региональных экспериментов к полноценному функционированию беспилотного транспорта. Для этого ведомство работает над созданием сбалансированной нормативной базы, обеспечивающей безопасное и эффективное внедрение технологий.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьАвто

Новости партнеров

Читайте также