С 2026 года стоимость социального проездного в Татарстане вырастет до 656 рублей

Стоимость проездного увеличится на 26 рублей

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2026 года стоимость единого месячного социального проездного билета в Татарстане увеличится на 26 рублей и составит 656 рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Также повысится тариф на детский социальный проездной — с 384 до 400 рублей. Документом предусмотрено, что контроль за исполнением постановления будет возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Социальные проездные билеты предоставляют льготным категориям граждан право на неограниченное количество поездок в общественном транспорте в течение месяца.

Анастасия Фартыгина