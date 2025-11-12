С 2026 года стоимость социального проездного в Татарстане вырастет до 656 рублей
Стоимость проездного увеличится на 26 рублей
С 1 января 2026 года стоимость единого месячного социального проездного билета в Татарстане увеличится на 26 рублей и составит 656 рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.
Также повысится тариф на детский социальный проездной — с 384 до 400 рублей. Документом предусмотрено, что контроль за исполнением постановления будет возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Социальные проездные билеты предоставляют льготным категориям граждан право на неограниченное количество поездок в общественном транспорте в течение месяца.
