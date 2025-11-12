На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба

Явление вызвано мощным выбросом плазмы на Солнце, который привел к резкому изменению геомагнитной обстановки

На Земле наблюдается магнитная буря планетарного масштаба, достигшая уровня G4.66 по пятибалльной шкале, что всего на треть балла ниже максимального значения G5. Явление вызвано мощным выбросом плазмы на Солнце, который привел к резкому изменению геомагнитной обстановки.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря стала результатом серии выбросов плазмы, включая самую сильную в этом году солнечную вспышку класса X5.1. Ученые предполагают, что этот выброс «сжал» более медленные плазменные облака, что привело к резкому росту температуры, плотности и магнитных характеристик плазмы.

— Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значения всего 1/3 балла, — сообщили в пресс-службе лаборатории.

Изначально прогнозировалось, что первый из трех плазменных выбросов вызовет слабую магнитную бурю уровня G1–G2, однако ее интенсивность значительно превысила ожидания. Основной пик воздействия на магнитосферу Земли ожидается в середине суток.

Солнечные вспышки класса X, к которым относится вызвавшая бурю вспышка, являются наиболее мощными и способны провоцировать значительные геомагнитные возмущения. Такие явления могут влиять на работу спутников, систем связи и энергетических сетей, а также вызывать полярные сияния в низких широтах.

Анастасия Фартыгина