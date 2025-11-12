ФАС выявила признаки картелей в торгах на 205 млрд рублей с начала 2025 года

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в строительной отрасли, фармацевтике, сферах недвижимости и поставок социального питания

С начала 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельных сговоров в торгах на общую сумму 205 млрд рублей. Об этом сообщил замруководителя ведомства Максим Шаскольский в ходе X Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».

По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в строительной отрасли, фармацевтике, сферах недвижимости и поставок социального питания. За отчетный период служба возбудила 280 дел о картельных сговорах, из которых 91,5% связаны с ограничением конкуренции на торгах.

Шаскольский отметил усложнение схем недобросовестных участников рынка, которые активно используют цифровые технологии. Для противодействия этим практикам ФАС развивает государственную информационную систему «Антикартель», которая автоматически анализирует 9,2 млн торгов по 20 параметрам.

Особое внимание уделяется международному сотрудничеству в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС. К работе активно подключаются регуляторы Египта, Индонезии, Ирана, ОАЭ и Эфиопии. Также развивается взаимодействие в форматах ШОС и АСЕАН для усиления борьбы с транснациональными картельными соглашениями.

Накануне ФАС выявила картельный сговор среди компаний, занимающихся поставкой жизненно важных лекарственных препаратов, на сумму более 812 млн рублей. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, торги проходили для нужд государственных учреждений в 71 регионе страны.

Анастасия Фартыгина