В Татарстане изъяли 13 тыс. сим-карт и 74 сим-бокса мошенников

Технические средства позволяли преступникам организовывать массовые звонки и обходить блокировки

Фото: Реальное время

В Татарстане в ходе оперативных мероприятий изъяли 13 тыс. сим-карт и 74 сим-бокса, которые использовались мошенниками для обмана граждан. Об этом сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики Михаил Желаев.

По его словам, технические средства позволяли преступникам организовывать массовые звонки и обходить блокировки.

— Один из примеров: 26 сентября в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, которые обеспечивали круглосуточную работу мобильной связи мошенников, — отметил Желаев.



Масштабное изъятие сим-карт и оборудования стало частью системной работы правоохранительных органов по пресечению каналов связи, используемых для социальной инженерии и хищения денежных средств у населения. Ранее сообщалось, что с начала 2025 года жители Татарстана потеряли от действий мошенников около 4,5 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина