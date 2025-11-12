Суд Челнов приговорил Албину Созонову к 10 годам колонии за 166 эпизодов мошенничества

Горсуд вынес обвинительный приговор в отношении Албины Созоновой, признав ее виновной в совершении мошенничества

Фото: предоставлено chelny-biz.ru

Набережночелнинский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении Албины Созоновой, признав ее виновной в совершении 166 эпизодов мошенничества. Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Гладкова была осуждена по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из 28 эпизодов, квалифицированных по ч. 3, и 138 эпизодов по ч. 4 статьи, суд полностью установил ее вину. В то же время по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 и одному эпизоду ч. 3 ст. 159 подсудимая была оправдана — за непричастностью к преступлениям и отсутствием состава преступления.

По оправдательным эпизодам за Албиной Созоновой признано право на реабилитацию, включая возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в 2021 году в Казани в парке им. Тинчурина собрались почти три десятка челнинцев — инициативная группа пострадавших по уголовному делу директора АН «Респект» Албины Созоновой. Риелтора из автограда арестовали весной того года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ч. УК РФ).

По версии следствия, женщина обманула сотни клиентов, предлагая им квартиры в новостройках на 15% ниже, чем у застройщика. Заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму 311 млн рублей. Но, как уверяли сами челнинцы, обманутых покупателей на самом деле больше — около 300 семей и общий ущерб может составить 1,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Минниханов тогда обратил внимание правоохранителей на агентство недвижимости «Респект» в Челнах.



— Есть одна компания, «Респект», надо разобраться с ней, чтобы новые дольщики не появились. Поэтому обращаюсь в правоохранительные органы, к начальнику УВД, ко всем остальным — посмотрите, чтобы таких вещей не было, защитить надо, чтобы обманутых дольщиков не было, — сказал президент республики.

Анастасия Фартыгина