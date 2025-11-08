Средняя цена подержанных авто в Татарстане в октябре составила 860 тыс. рублей

Наиболее заметно подешевели автомобили марок Toyota, Mazda, BMW и Hyundai

Фото: Динар Фатыхов

За октябрь 2025 года средняя цена на подержанные машины в республике составила 860 тыс. рублей, что на процент ниже, чем в сентябре. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Авто».

Наиболее заметно подешевели автомобили марок Toyota (-5,6%), Mazda (-3,8%), BMW (-3,7%) и Hyundai (-2,8%). Среди конкретных моделей снижение цен отмечено для Toyota Camry (-10%, до 1,8 млн рублей), Skoda Octavia (-4,3%, до 860 тыс. рублей), Kia Sportage (-3,8%, до 1,76 млн рублей), Lada Granta (-2,3%, до 532 тыс. рублей), Volkswagen Tiguan (-2,3%, до 1,95 тыс. рублей) и Mazda 6 (-2,3%, до 1,3 тыс. рублей).



Еще более существенное удешевление наблюдается в сравнении с началом 2025 года. Так, доступнее стали автомобили марок Renault (-8,7%), Opel (-6,8%), Chevrolet (-6%), Toyota (-5,6%) и Mazda (-3,8%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе моделей, чья стоимость заметно снизилась за это время, лидируют:

Lada Kalina (-13,8%, до 250 000 рублей);

Skoda Octavia (-12,5%, до 860 000 рублей);

Toyota Camry (-12,2%, до 1 800 000 рублей);

Honda Civic (-10,7%, до 670 000 рублей);

Renault Duster (-9%, до 989 000 рублей).

Эксперты отмечают, что динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретных моделей, но и от общей структуры рынка. Чем больше на рынке предложений более доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже может быть их средняя цена.

Накануне компания Mitsubishi получила официальную возможность производить и продавать в России автомобили марок Pajero и Attrage. Фирма зарегистрировала соответствующие товарные знаки со сроком действия до 2035 года.

Рената Валеева