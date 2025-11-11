США исключат из резолюции ООН осуждение «российской оккупации» территорий Украины

Это происходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой исключить из проекта резолюции ООН формулировки, осуждающие «российскую оккупацию» Крыма и других регионов Украины, а также упоминания о поддержке территориальной целостности страны. Об этом сообщает RT на русском.

Согласно публикации, американская сторона предлагает убрать из документа положения, «подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других регионов». Как отмечает издание, это происходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

— Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий для дипломатии момент, — заявил изданию анонимный европейский дипломат.



Анастасия Фартыгина