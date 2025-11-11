Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците вакцины против ротавируса

В настоящее время вакцинация против ротавирусной инфекции в России проводится преимущественно индийским препаратом «Рота-V-Эйд»

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опровергла информацию о проблемах с поставками вакцины против ротавирусной инфекции. По данным ведомства, в 2025 году в гражданский оборот уже поступило более 545 тыс. упаковок препарата, что превышает общий объем поставок за 2024 год (363 тыс. упаковок). Об этом сообщило ИА «Время».

— На текущий момент в медицинских учреждениях и на аптечных складах сохраняются остатки вакцины объемом свыше 180 тыс. упаковок, что полностью обеспечивает текущие потребности системы здравоохранения, — сообщил представитель Росздравнадзора.

В настоящее время вакцинация против ротавирусной инфекции в России проводится преимущественно индийским препаратом «Рота-V-Эйд» производства Serum Institute. Поставки американской вакцины были прекращены еще в 2023 году. Компания «Фарм Эйд» планирует локализовать производство вакцины на границе Московской и Калужской областей.

Параллельно Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершает разработку отечественной вакцины «Гам-VLP-рота». Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность для детей старшего возраста, а в настоящее время проходит 2-3 фазу клинических исследований на детях в возрасте от 8 до 32 недель. Ожидается, что регистрация российской вакцины будет завершена к 2026 году.

Анастасия Фартыгина