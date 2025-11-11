Представительница Татарстана поборется за титул Miss Environment 2025

Управляющая экопарком «Дикая Ферма» поборется за международный титул, представив программу по восстановлению популяции пятнистых оленей и маралов

Фото: скриншот презентации Госкомитета РТ по туризму

Анастасия Графиня, управляющая экопарком «Дикая Ферма», представит Татарстан на Международном конкурсе Miss Environment 2025 в Маниле (Филиппины). Право участвовать в престижном экологическом соревновании она завоевала, победив в национальном отборе среди более чем 60 претенденток со всей России.

Ключевым проектом, который Анастасия представит мировому жюри, стала программа по восстановлению популяции краснокнижных животных. Экопарк «Дикая Ферма», которым она управляет, уже получил федеральное признание, заняв 6-е место среди 1 136 инициатив в конкурсе Агентства стратегических инициатив.

Важным этапом в развитии проекта стал выпуск оленей в дикую природу с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. На сегодняшний день выпущено уже более 80 особей, а текущее поголовье в экопарке превышает 300 животных.

Конкурс Miss Environment проходит под эгидой Минкульта Филиппин и уникален своим фокусом, направленным на реальные экологические инициативы, а не на стандарты красоты. На международном этапе Анастасия детально представит проект «Дикая Ферма», сделав акцент на экологическом обосновании выбора территории, уникальных природных особенностях региона и развитой инфраструктуре экокластера.



Анастасия Фартыгина