Татарстанцев ожидает холодная ночь: температура опустится до -5 градусов

В южных районах — до +3. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы

Фото: Максим Платонов

В ночь на 12 ноября жителей Татарстана ждет похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура в ночные часы понизится до -5 градусов, в южных районах — до +3. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Прогноз на 12 ноября:

Ночью: местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура опустится до -5.

Днем: с отходом атмосферного фронта осадки прекратятся. Максимальная температура составит +5.

Опасные явления: ночью и утром на отдельных участках дорог вероятна гололедица.

ГАИ по республики сообщает, что эксплуатация автомобилей на летних шинах при температуре ниже +5 категорически запрещена, так как это создает угрозу безопасности дорожного движения из-за потери сцепления с дорогой. Всем водителям настоятельно рекомендуется перейти на зимнюю резину. Также важно соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров, особенно выезда на встречную полосу.

Прогноз на последующие дни:

13 ноября: ночью местами мокрый снег с дождем, температура -5 (к утру повысится до +5). Днем — дождь, от +2 до +7 градусов.

14—15 ноября: сохранится теплая погода с дождями. Температура ночью +1... +6°, днем от +3 до +8 градусов.

Анастасия Фартыгина