ГК ТОЧНО объявила скидки до 26% на квартиры в ЖК «Васильевский остров»

Девелопер ТОЧНО запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год»

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "ТОЧНО"

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год», в рамках которой покупатели могут приобрести квартиры в ЖК «Васильевский остров» со скидкой 26%.

Символично в честь наступающего 2026 года один из крупнейших девелоперов страны и самый надежный застройщик России — группа компаний ТОЧНО — объявила о запуске акции «Берите сейчас, но это вам на Новый год». До конца 2025 года клиенты могут приобрести квартиру в жилом комплексе «Васильевский остров» со скидкой до 26%.

Предложение ориентировано как на тех, кто планирует улучшение жилищных условий, так и на инвесторов, которые рассматривают недвижимость как надежный инструмент сохранения капитала. Например, в ЖК «Васильевский остров» скидка на трехкомнатную квартиру евроформата площадью 62,5 кв. м в чистовой отделке составит 3 282 175 руб.

«Васильевский остров» — один из крупнейших жилых проектов республики Татарстан. Новый город-курорт ТОЧНО возводит в Зеленодольском районе, в пгт Васильево, который в перспективе станет частью проекта «Большой Зеленодольск» и войдет в Казанскую агломерацию. ЖК рассчитан на 10 тыс. жителей и будет включать 64 жилых дома высотой от 6 до 14 этажей.

Проект реализуют по принципам комплексного развития территорий — с функциональными кластерами, социальными и досуговыми объектами. Так, застройщик предусмотрел: школу, два детских сада, детскую и взрослую поликлиники, фитнес-клуб Balance с бассейном и термальный комплекс.

Клиентам предложены квартиры с чистовой, предчистовой и черновой отделкой. В наличии — планировки от 24 до 140,3 кв. м: студии, а также 1–5-комнатные лоты. Доступны и квартиры евроформата: двух-, трех— и четырехкомнатные. Сегодня для покупки жилья в «Васильевском острове» на старте действуют и другие выгодные условия от девелопера.

ЖК «Васильевский остров» находится в активной фазе реализации. Первые резиденты получат ключи уже в 2027 году — к этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств и зон отдыха, откроют магазины, кафе, пекарни и пункты выдачи заказов. Окончание строительства всего комплекса запланировано на 2032 год.

«Мы хотим, чтобы покупка квартиры стала для наших клиентов настоящим новогодним подарком. Это предложение — уникальная возможность для покупателей улучшить свои жилищные условия с максимальной выгодой», — отметили в пресс-службе ГК ТОЧНО.

Акция «Берите сейчас, но это вам на Новый год» действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Подробные условия доступны в офисе продаж ЖК «Васильевский остров» и на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик 1». Бренд ТОЧНО.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.