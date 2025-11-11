Мишустин: Россия с запасом обеспечила себя ключевыми продуктами питания

Премьер‑министр России Михаил Мишустин провел стратсессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности страны и заявил, что по итогам 2024 года Россия «с запасом» обеспечивает внутренний рынок ключевыми продуктами — зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Основные тезисы и показатели, озвученные на сессии:

По предварительным итогам уборочной кампании собрано более 135 млн тонн зерна.

Зафиксирован рост производства молочной продукции и сыров; показатели по молоку, картофелю и овощам приближаются к целям Доктрины продовольственной безопасности.

Достигнуты рекорды по урожаям зернобобовых, сои, рапса и фруктов.

Сельское хозяйство оперативно адаптируется к вызовам, наращивает экспортный потенциал и способствует повышению уровня и качества жизни на селе.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Все это показатель последовательной, системной господдержки сектора, которую правительство будет оказывать и впредь для достижения национальных целей, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Меры господдержки, отмеченные на сессии:

гранты в сфере сельского туризма (реализуются 88 из 91 проекта);

финансовая поддержка ветеранов и участников СВО для начала бизнеса в сельском хозяйстве;

развитие тепличного овощеводства на Дальнем Востоке;

помощь аграриям в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (включая поддержку племенного животноводства и закладку садов);

завершение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по всей стране до конца 2025 года для увеличения производства.

По словам премьера, дальнейшее усиление технологического лидерства АПК остается одной из приоритетных задач правительства для обеспечения его долгосрочной конкурентоспособности и продовольственной безопасности страны. Результаты работы отрасли будут обсуждаться в рамках последующих профильных мероприятий и программ поддержки.

Накануне стало известно, что аграрии Татарстана собрали более 4 млн тонн зерна.



Анастасия Фартыгина