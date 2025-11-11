Госдума окончательно приняла закон об обязательной отработке выпускников медвузов

Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект, направленный на решение проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Согласно новому закону, медицинские работники, поступающие на обучение в ординатуру на бюджетные места, будут обязаны заключать договоры о целевом обучении до момента прохождения итоговой аттестации. Об этом сообщает парламентское телевидение «Дума ТВ».

Согласно документу, выпускники медицинских вузов, которые только приступили к работе, будут трудиться под присмотром опытных специалистов. Такое решение приняли для повышения качества медицинской помощи и безопасности пациентов. Наставничество станет обязательным этапом для всех начинающих докторов. Срок обучения у старших коллег будет зависеть от выбранной специальности, но не превысит трех лет.



Ранее сообщалось, что студенты-бюджетники в медвузах смогут избежать отработки, перейдя на платное обучение.

Наталья Жирнова