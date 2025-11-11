В России утвердили проекты модернизации энергообъектов: пять из них — в Татарстане

Среди одобренных проектов — строительство ПГУ-236 МВт на Набережночелнинской ТЭЦ от АО «Татэнерго», а также ПГУ мощностью 65 и 61 МВт на Казанских ТЭЦ №1 и №2

Системный оператор России опубликовал предварительный перечень проектов модернизации электроэнергетических объектов. В список вошли пять проектов из Татарстана, которые успешно прошли конкурсный отбор.

Среди одобренных проектов — строительство ПГУ-236 МВт на Набережночелнинской ТЭЦ от АО «Татэнерго». Планируемая дата поставки мощности — 1 декабря 2029 года. Также утверждены проекты по установке ПГУ мощностью 65 и 61 МВт на Казанских ТЭЦ №1 и №2, запуск которых намечен на 1 декабря 2030 года. В полный список включены 10 объектов суммарной мощностью 1003 МВт. Распределение по годам:

2029 год — три проекта (286 МВт);

2030 год — пять проектов (567 МВт);

2031 год — два проекта (150 МВт).

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Также отдельно выделили перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2029 год. В него вошло 14 проектов общей мощностью 1724 МВт, среди которых АО «ТГК-16» на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 (ТГ-9).

Окончательный график реализации проектов будет опубликован на специализированном сайте «Конкурентный отбор мощности» не позднее 28 ноября 2025 года. Напомним, что

проект первой ветроэлектростанции в Татарстане прошел проверку Комитетом по охране ОКН. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Наталья Жирнова