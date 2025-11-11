Минниханов накануне приезда Токаева заявил о планах РФ и Казахстана на общие финпроекты
Татарстанские компании, со слов Рустама Минниханова, работают в Казахстане в таких отраслях, как автомобилестроение, нефтяная и нефтехимическая промышленность
Накануне госвизита президента Казахстана Касым‑Жомарта Токаева в Россию председатель Группы стратегического видения «Россия—Исламский мир», глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах проработки механизмов реализации совместных проектов по партнерскому финансированию. Об этом сообщает ТАСС.
Минниханов выразил уверенность, что предстоящий визит, который пройдет 11–12 ноября, придаст существенный импульс развитию двустороннего сотрудничества. В рамках работы Группы стратегического видения «Россия—Исламский мир», которую Минниханов возглавляет по поручению президента России Владимира Путина, планируется наполнить договоренности лидеров двух стран конкретными проектами.
Глава Татарстана отметил уже существующую инвестиционную активность казахстанских партнеров в России, в частности — их интерес к Татарстану как к точке входа на российский рынок. Татарстанские компании, со слов Минниханова, работают в Казахстане в таких отраслях, как автомобилестроение, нефтяная и нефтехимическая промышленность.
