Путин проведет встречу с Токаевым и соберет Совбез на следующей неделе

Президент Казахстана сообщил, что визит запланирован на 12 ноября

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд важных мероприятий, включая встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести».



— Владимир Путин проведет встречу с президентом Казахстана, который приедет в Россию с государственным визитом. В плане президента РФ также есть совещание с членами Совбеза РФ, — говорится в сообщении.

О дате государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию было объявлено 9 октября на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе. Президент Казахстана сообщил, что визит запланирован на 12 ноября.

31 октября Токаев поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова с переизбранием на пост главы республики и высоко оценил его вклад в укрепление казахско-российских отношений и регионального партнерства.

Рената Валеева