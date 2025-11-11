Новости общества

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин взял под контроль дело о поножовщине в казанском колледже

08:07, 11.11.2025

Предварительная версия случившегося у следствия — конфликт между двумя первокурсниками

Бастрыкин взял под контроль дело о поножовщине в казанском колледже
Фото: Артем Дергунов

По информации, распространившейся в социальных сетях, в общежитии строительного колледжа несовершеннолетний студент получил ножевое ранение. Предварительная версия следствия — конфликт между двумя первокурсниками, сообщает пресс-служба СК.

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и поручил руководителю СУ СК России по РТ В.А. Липскому представить доклад о ходе расследования. Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели подростка в ДТП в Татарстане.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также