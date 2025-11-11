Бастрыкин взял под контроль дело о поножовщине в казанском колледже
Предварительная версия случившегося у следствия — конфликт между двумя первокурсниками
По информации, распространившейся в социальных сетях, в общежитии строительного колледжа несовершеннолетний студент получил ножевое ранение. Предварительная версия следствия — конфликт между двумя первокурсниками, сообщает пресс-служба СК.
Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и поручил руководителю СУ СК России по РТ В.А. Липскому представить доклад о ходе расследования. Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели подростка в ДТП в Татарстане.
