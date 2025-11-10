США смягчают санкционный режим в отношении Сирии
Ранее Совбез ООН исключил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка
Минфин США объявил об изменении санкционной политики в отношении Сирии. Согласно новому заявлению ведомства, Штаты прекращают применение повсеместных санкций в отношении этой страны. Об этом сообщают РИА «Новости».
Важным изменением стало разрешение на транспортировку базовых товаров гражданского назначения американского производства в Сирию. Теперь для перемещения таких товаров, включая программное обеспечение и технологии, не требуется получение специальной лицензии.
Данное решение распространяется как на поставки товаров в Сирию, так и на их перемещение внутри страны. Минфин США не уточнил причины такого изменения санкционной политики, однако эксперты отмечают, что это может быть связано с необходимостью улучшения гуманитарной ситуации в регионе.
Напомним, что ранее Совбез ООН исключил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка. Вместе с ним санкции сняли с главы МИД переходного правительства арабской республики Анаса Хаттаба.
