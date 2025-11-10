Новости общества

В Казани планируют комплексное развитие территории на улице Серова

20:19, 10.11.2025

Реализация проекта рассчитана на десятилетний период и будет осуществляться силами муниципалитета города

Фото: скриншот документа антикоррупционной экспертизы

В Московском районе Казани готовится к реализации проект комплексного развития территории нежилой застройки. Площадь участка, расположенного на улице Серова, составляет 4,29 гектара. На данный момент соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект предусматривает создание современной общественной территории с особым функциональным назначением. На участке планируется обустройство парковой зоны культуры и отдыха, спортивной площадки и парковочного пространства. Важной частью проекта станет комплексное благоустройство территории.

предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Проект предусматривает следующие разрешенные виды использования территории:

  • парки культуры и отдыха,
  • стоянка транспортных средств,
  • площадки для занятий спортом,
  • благоустройство территории.

В перечне указаны также участки и объекты, подлежащие сносу.

Реализация проекта рассчитана на десятилетний период и будет осуществляться силами муниципалитета города Казани.

Наталья Жирнова

