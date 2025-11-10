В Казани планируют комплексное развитие территории на улице Серова
Реализация проекта рассчитана на десятилетний период и будет осуществляться силами муниципалитета города
В Московском районе Казани готовится к реализации проект комплексного развития территории нежилой застройки. Площадь участка, расположенного на улице Серова, составляет 4,29 гектара. На данный момент соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Проект предусматривает создание современной общественной территории с особым функциональным назначением. На участке планируется обустройство парковой зоны культуры и отдыха, спортивной площадки и парковочного пространства. Важной частью проекта станет комплексное благоустройство территории.
Проект предусматривает следующие разрешенные виды использования территории:
- парки культуры и отдыха,
- стоянка транспортных средств,
- площадки для занятий спортом,
- благоустройство территории.
В перечне указаны также участки и объекты, подлежащие сносу.
Реализация проекта рассчитана на десятилетний период и будет осуществляться силами муниципалитета города Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».