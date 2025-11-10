В Казани запускается пилотный проект с оплатой транспорта по QR-коду
Нововведение коснется автобусных маршрутов №62, 72 и 34
В Казани запускается пилотный проект по внедрению современных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение коснется автобусных маршрутов №62, 72 и 34, сообщает мэрия города.
Проект реализуется совместными усилиями АО «Транспортная карта» и МУП «ПАТП-2». Пассажиры смогут воспользоваться двумя способами оплаты через мобильное приложение «Транспортная карта Казани и РТ»: сканированием QR-кода, размещенного в салоне транспортного средства, или оплатой по геолокации с выбором маршрута.
Для подтверждения оплаты контролеру достаточно будет показать историю транзакций в приложении.
