В Казани запускается пилотный проект с оплатой транспорта по QR-коду

Нововведение коснется автобусных маршрутов №62, 72 и 34

Фото: Динар Фатыхов

В Казани запускается пилотный проект по внедрению современных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение коснется автобусных маршрутов №62, 72 и 34, сообщает мэрия города.

Проект реализуется совместными усилиями АО «Транспортная карта» и МУП «ПАТП-2». Пассажиры смогут воспользоваться двумя способами оплаты через мобильное приложение «Транспортная карта Казани и РТ»: сканированием QR-кода, размещенного в салоне транспортного средства, или оплатой по геолокации с выбором маршрута.

Для подтверждения оплаты контролеру достаточно будет показать историю транзакций в приложении.

Наталья Жирнова