В Татарстане проведут работы по защите цифровых архивов почти за 6 млн рублей

Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по архивному делу

Фото: Камиль Исмаилов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности и аттестации Единой архивной информационной системы региона.

Согласно документации, начальная стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по архивному делу.

Как сообщается, с начала ноября текущего года были опубликованы закупки на общую сумму 11,9 млн рублей. Аукцион является частью комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем региона.

Напомним, что экономия на госзакупках в республике за 10 месяцев превысила 4,5 млрд рублей.

Наталья Жирнова