В пресс-службе Кремля рассказали о предстоящем визите Путина в Индию

Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал поездку российского лидера в Индию в декабре для участия в ежегодном российско-индийском саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует о планируемых договоренностях в рамках предстоящего визита Владимира Путина в Индию, передают РИА «Новости».

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков анонсировал поездку российского лидера в Индию в декабре для участия в ежегодном российско-индийском саммите на высшем уровне. По информации индийских СМИ, встреча лидеров двух государств может состояться 5—6 декабря.

Отвечая на вопросы журналистов о содержании предстоящего визита, Песков отметил, что детали и планируемые договоренности будут обнародованы в надлежащее время, без преждевременных заявлений. Напомним, что Россия и Индия готовят соглашение о мобильности рабочей силы.

Наталья Жирнова