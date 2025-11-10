Россия и Индия готовят соглашение о мобильности рабочей силы

Согласно информации издания, новое соглашение направлено на увеличение числа индийских граждан, работающих в России, в ближайшие годы

Россия и Индия находятся на завершающей стадии подготовки соглашения о мобильности рабочей силы, которое будет подписано на предстоящем российско-индийском саммите в декабре. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Согласно информации издания, новое соглашение направлено на увеличение числа индийских граждан, работающих в России, в ближайшие годы. В настоящее время индийские специалисты уже трудятся в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность, однако растущий спрос на квалифицированных работников в области машиностроения и электроники открывает новые возможности для миграции.

Недавно индийский министр труда провел встречу со своим российским коллегой в Дохе, где обсуждались вопросы, связанные с привлечением индийской рабочей силы в Россию. Ожидается, что к концу 2025 года в стране будет трудоустроено более 70 тыс. индийцев в соответствии с установленной квотой Министерством труда и социальной защиты России.

Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать важным фактором для укрепления индийско-российского партнерства в будущем. 23-й ежегодный российско-индийский саммит пройдет в Индии в декабре, на котором запланирован визит президента России Владимира Путина.

Анастасия Фартыгина