В Казани возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке

На участке незаконно организовали слой насыпи грунта, что привело к повреждению канализационного коллектора

Фото: Динар Фатыхов

По требованию прокуратуры Советского района Казани возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что на земельном участке по улице Латышских Стрелков были допущены серьезные нарушения требований безопасности. На указанном участке незаконно организован слой насыпи грунта глубиной более 20 метров, что произошло непосредственно на водосточной сети.

Это привело к повреждению участка канализационного коллектора МУП «Водоканал», в результате чего организации был причинен материальный ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК. Ход следствия находится на контроле прокуратуры.

Анастасия Фартыгина