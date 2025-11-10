Новости общества

Минниханов призвал власти оперативнее реагировать на обращения граждан

12:08, 10.11.2025

За отчетный период поступило 221 тыс. обращений через «Народный контроль» и платформу «Госуслуги Решаем вместе»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по работе с обращениями граждан, где подчеркнул важность постоянного контакта местных властей с населением. Уполномоченный по правам человека республики Сария Сабурская представила отчет о поступающих запросах за 9 месяцев 2025 года.

— Вовремя реагировать на обращения и принимать соответствующие меры в установленные сроки — это наша с вами работа — работа органов власти, — заявил Минниханов.

На совещании раис обозначил ключевые факты:

  • за отчетный период поступило 221 106 обращений через каналы обратной связи;
  • наиболее частые темы: благоустройство и инфраструктура, дороги, ЖКХ, вывоз ТКО, транспорт и здравоохранение;
  • в системе «Народный контроль» решен 65% уведомлений, в том числе:

— 24 253 — по благоустройству;

— 13 166 — по ремонту и содержанию дорог.

Анастасия Фартыгина

