Минниханов призвал власти оперативнее реагировать на обращения граждан
За отчетный период поступило 221 тыс. обращений через «Народный контроль» и платформу «Госуслуги Решаем вместе»
Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по работе с обращениями граждан, где подчеркнул важность постоянного контакта местных властей с населением. Уполномоченный по правам человека республики Сария Сабурская представила отчет о поступающих запросах за 9 месяцев 2025 года.
— Вовремя реагировать на обращения и принимать соответствующие меры в установленные сроки — это наша с вами работа — работа органов власти, — заявил Минниханов.
На совещании раис обозначил ключевые факты:
- за отчетный период поступило 221 106 обращений через каналы обратной связи;
- наиболее частые темы: благоустройство и инфраструктура, дороги, ЖКХ, вывоз ТКО, транспорт и здравоохранение;
- в системе «Народный контроль» решен 65% уведомлений, в том числе:
— 24 253 — по благоустройству;
— 13 166 — по ремонту и содержанию дорог.
