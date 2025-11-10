Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России утвердили стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года

11:54, 10.11.2025

Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли

В России утвердили стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года
Фото: Динар Фатыхов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности на период до 2030 года. Документ призван обеспечить устойчивое развитие отрасли и долгосрочное удовлетворение потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения в качественных технических средствах реабилитации.

Новая стратегия, разработанная в продолжение предыдущего документа, действовавшего до 2025 года, предусматривает комплекс мер по локализации производства наиболее востребованных изделий, поддержке технологических компаний-лидеров и разработке прорывных реабилитационных технологий. Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

взято с сайта kremlin.ru

Ключевые цели стратегии до 2030 года:

  • Увеличить долю российской реабилитационной продукции на внутреннем рынке до 64%
  • Нарастить объем промышленного производства до 105,6 млрд рублей
  • Увеличить число патентных заявок до 302 единиц

Как отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, работа по реализации стратегии будет находиться на особом контроле у вице-премьера Татьяны Голиковой, с акцентом на производство продукции для детей с ограничениями по здоровью.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также