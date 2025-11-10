В России утвердили стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года

Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности на период до 2030 года. Документ призван обеспечить устойчивое развитие отрасли и долгосрочное удовлетворение потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения в качественных технических средствах реабилитации.

Новая стратегия, разработанная в продолжение предыдущего документа, действовавшего до 2025 года, предусматривает комплекс мер по локализации производства наиболее востребованных изделий, поддержке технологических компаний-лидеров и разработке прорывных реабилитационных технологий. Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

Ключевые цели стратегии до 2030 года:

Увеличить долю российской реабилитационной продукции на внутреннем рынке до 64%

Нарастить объем промышленного производства до 105,6 млрд рублей

Увеличить число патентных заявок до 302 единиц

Как отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, работа по реализации стратегии будет находиться на особом контроле у вице-премьера Татьяны Голиковой, с акцентом на производство продукции для детей с ограничениями по здоровью.



Анастасия Фартыгина