В России утвердили стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года
Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности на период до 2030 года. Документ призван обеспечить устойчивое развитие отрасли и долгосрочное удовлетворение потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения в качественных технических средствах реабилитации.
Новая стратегия, разработанная в продолжение предыдущего документа, действовавшего до 2025 года, предусматривает комплекс мер по локализации производства наиболее востребованных изделий, поддержке технологических компаний-лидеров и разработке прорывных реабилитационных технологий. Особое внимание будет уделено развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров для отрасли.
Ключевые цели стратегии до 2030 года:
- Увеличить долю российской реабилитационной продукции на внутреннем рынке до 64%
- Нарастить объем промышленного производства до 105,6 млрд рублей
- Увеличить число патентных заявок до 302 единиц
Как отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, работа по реализации стратегии будет находиться на особом контроле у вице-премьера Татьяны Голиковой, с акцентом на производство продукции для детей с ограничениями по здоровью.
