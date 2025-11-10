Россельхознадзор выявил нарушения на 52 предприятиях общепита Татарстана

Также выявлено нарушение законодательства России в области ветеринарии у 11 предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Управление Россельхознадзора по Татарстану провело мониторинг безопасности в сфере общественного питания с 9 января по 5 ноября 2025 года, сосредоточившись на оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

В ходе проверки были выявлены признаки нарушений в деятельности 52 предприятий общественного питания региона, касающиеся оформления ветеринарной документации. Хозяйствующим субъектам были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных законодательством.

Кроме того, совместные выездные мероприятия с прокуратурами районов Татарстана привели к выявлению нарушений законодательства России в области ветеринарии у 11 предприятий. В отношении контролируемых лиц возбуждены административные дела по части 1 статьи 10.8 и части 1 статьи 14.43 Кодекса России об административных правонарушениях.



Анастасия Фартыгина