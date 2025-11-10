В Москве задержали мужчину за сбор данных о российских военных для Украины

Под руководством кураторов он собирал сведения о передвижении и местонахождении военнослужащих Вооруженных сил России

Сотрудники ФСБ России задержали 45-летнего жителя столицы по подозрению в госизмене. Мужчина собирал информацию о местах жительства и автомобилях российских военнослужащих с намерением воевать на стороне украинских вооруженных формирований, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, задержанный, родившийся в 1980 году, установил конфиденциальное сотрудничество с представителями украинских спецслужб и террористической организации, запрещенной в России. Под руководством кураторов он собирал сведения о передвижении и местонахождении военнослужащих Вооруженных сил России.

Кроме того, ему было поручено осуществить диверсию на одной из железнодорожных станций в Московском регионе. ФСБ зафиксировала факты, подтверждающие его намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК (госизмена). Обвиняемый заключен под стражу. Санкции этих статей предусматривают наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.



Анастасия Фартыгина