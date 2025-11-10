Набережные Челны перечислили 67 млрд рублей налогов за 9 месяцев

Часть средств распределилась следующим образом: 34 млрд рублей — в федеральный бюджет; 26 млрд рублей — в республиканский; 7 млрд рублей — в городской

Фото: Анна Сейтумерова

За девять месяцев 2025 года жители и предприятия Набережных Челнов перечислили в бюджет 67 млрд рублей налогов. Этот показатель на 7%, или на 4 млрд рублей, превышает уровень прошлого года, сообщили в мэрии города.

Согласно данным налоговой службы, основная часть собранных средств распределилась следующим образом:

34 млрд рублей направлено в федеральный бюджет;

26 млрд рублей — в республиканский;

7 млрд рублей — в городской бюджет.

Во внебюджетные фонды дополнительно поступило 38 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особо заметный рост продемонстрировал налог на доходы физлиц (НДФЛ), поступления по которому составили 5,6 млрд рублей, увеличившись на 26%, или на 1 млрд рублей. Рост НДФЛ объясняется повышением заработной платы и выплатой дивидендов.

Налоговая служба также отметила рост числа состоятельных горожан. По итогам 2024 года в Челнах зарегистрировали четыре рублевых миллиардера, тогда как в 2023 году их было только два.

Кроме того, увеличилось количество владельцев «роскошных» автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению: их число выросло с 19 в 2023 году до 31 в 2024 году. Максимальный начисленный налог за дорогостоящий автомобиль составил 293 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина