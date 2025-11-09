В Дербышках горит баня в ЖК «Смородина»

Пожару присвоен повышенный ранг

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 9 ноября, в казанском поселке Дербышки произошел пожар в административном здании, где расположена баня. Сообщение о возгорании поступило в 12:52 по адресу: улица Стадионная, 1, на территории ЖК «Смородина».

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан, по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горение происходит на втором этаже двухэтажного кирпичного административного здания. Наблюдалось сильное задымление.

Пожару был присвоен повышенный номер вызова 1БИС, что свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных сил Казанского гарнизона.

Посетителей внутри горящего здания нет.

UPD: в 14:10 мск возгорание локализовали.

— В 14:17 пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. метров. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

Рената Валеева