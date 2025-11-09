Мошенники используют распродажи для кражи данных карт, прикрываясь «удвоенным платежом» на маркетплейсе

Злоумышленники звонят от имени продавцов маркетплейсов и под предлогом отмены «удвоенного платежа» пытаются выманить данные банковских карт

Фото: Михаил Захаров

В преддверии сезона распродаж активизировались мошенники, использующие новую схему для обмана россиян. Злоумышленники звонят от имени продавцов маркетплейсов и под предлогом отмены «удвоенного платежа» пытаются выманить данные банковских карт. Об этом ТАСС рассказал оператор мобильной связи МТС



Мошенническая схема работает следующим образом:

Звонок от «продавца»: жертве поступает звонок от человека, представляющегося продавцом с известного маркетплейса. «Технический сбой»: мошенник сообщает о якобы произошедшем «техническом сбое» в системе, из-за которого заказ был продублирован и с карты будет списана двойная сумма. «Отмена операции»: для «отмены операции» предлагается либо сделать дополнительный перевод на «технический счет» для верификации, либо предоставить полные реквизиты банковской карты. Подтверждение и исчезновение: после получения доступа к деньгам или данным карты мошенники отправляют жертве фальшивое подтверждение об успешной отмене операции и прекращают общение.

— После успешного получения средств или информации о карте, мошенники высылают жертве подтверждение о якобы успешной отмене ложной операции, а после этого общение прекращается, — предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Рената Валеева