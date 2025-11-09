Челнинец завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Воспитанник СШОР «Олимпийский» стал вторым в командном финале в заключительный день турнира в Испании

В финальный день чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходил в Испании с 5 по 9 ноября, российский спортсмен Кирилл Козлов завоевал серебряную медаль в составе командного финала.

Кирилл Козлов, воспитанник СШОР «Олимпийский» из города Набережные Челны, внес значительный вклад в успех российской команды, показав высокий уровень мастерства и отличную подготовку.

Стоит отметить, что российские спортсмены впервые принимали участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте после перерыва с 2021 года.



