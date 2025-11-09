Российские ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника

Об этом сообщили в Минобороны

В ночь на воскресенье, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территориями Брянской и Ростовской областей. Об этом сообщило Министерство обороны.



— В течение прошедшей ночи с 23:00 по Москве 8 ноября до 7:00 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации Минобороны, 43 беспилотника были сбиты над Брянской областью, а один — над Ростовской.

Накануне, в период с 09:00 до 12:00, российскими средствами ПВО был также уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Башкирии, которая граничит с Республикой Татарстан.

Рената Валеева