Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

Среди наиболее известных его работ — «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна» и др.

На 69-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, известный актер театра и кино Владимир Александрович Симонов. Об этом сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова.



— Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Симонов родился 7 июня 1957 года. В 1976 году поступил в Театральное училище им. Б.В. Щукина. После окончания училища был принят в труппу Театра им. Вахтангова, где и начал свою яркую творческую карьеру. С 1983 года Симонов работал в МХАТ им. А.П. Чехова, но в 1989 году вернулся в родной Театр им. Вахтангова, которому оставался верен до конца своих дней.

В фильмографии Владимира Симонова более 150 картин, многие из которых стали классикой отечественного кино. Среди наиболее известных его работ — «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Андерсен: Жизнь без любви» и другие.





Рената Валеева