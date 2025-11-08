«Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» в 15-м туре РПЛ

Команды не смогли открыть счет — 0:0

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл в Нижнем Новгороде вничью с «Пари НН» со счетом 0:0 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не может победить в чемпионате четыре игры подряд.

Судьи отменили гол «Пари НН» на 3-й минуте матча из-за офсайда и помехи вратарю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» завершил первый круг чемпионата на седьмой позиции в турнирной таблице, «Пари НН» остался на последнем месте. Казанцы в последний раз побеждали в РПЛ 4 октября, обыграв «Крылья Советов» (2:0).

Следующий матч «Рубин» проведет 22 ноября в Казани с «Ахматом» в 19.30 по московскому времени. До зимнего перерыва казанцам осталось провести четыре игры — три в РПЛ и один в Кубке России в Пути регионов.

Зульфат Шафигуллин