«Рубин» объявил состав на матч с «Пари НН» в Нижнем Новгороде

Защитник Вуячич пропустит игру

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с «Пари НН» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Нижнем Новгороде в 16:30 по московскому времени.

Вне заявки «Рубина» на матч остался защитник Игор Вуячич, восстанавливающийся от травмы. В центре обороны казанцев сыграют Никита Лобов, Егор Тесленко и Илья Рожков. В атаке на острие выйдут Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Рожков, Тесленко, Лобов, Кабутов — Кузяев, Иву, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» проиграл три последних матча в чемпионате РПЛ. Казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 19 очками, «Пари НН» идет последним с семью набранными баллами.

Встречу из Нижнего Новгорода в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Зульфат Шафигуллин