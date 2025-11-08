В России выступили с инициативой об отмене моратория на проверки УК

Сегодня фиксируется резкий рост жалоб жителей на работу управляющих компаний, сообщил сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов

В России необходима отмена моратория на проверки управляющих компаний (УК). Об этом в разговоре с ТАСС заявил сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

— Настал тот момент, когда необходимо отменить мораторий [на проверки] в отношении управляющих компаний. Контроль должен быть действенным инструментом защиты граждан. В случае управляющих компаний речь идет о защите людей и создания справедливой конкуренции благодаря чему жители могут выбирать честные компании, а не те, которые годами паразитируют на жильцах. <...> В целом наша задача — вернуть доверие людей к системе ЖКХ, — считает он.

По его словам, сегодня фиксируется резкий рост жалоб жителей на работу управляющих компаний.

— Люди жалуются на систематические проблемы: протекающие крыши, холод в квартирах, завышенные счета и откровенное бездействие управляющих организаций. Но когда надзорные органы пытаются вмешаться, оказывается, что действующий мораторий на проверки [управляющих компаний] фактически связал им руки, — посетовал Гибатдинов.

