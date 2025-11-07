Минюст России включил в реестр иноагентов Георгия Крисевича* и Павла Чижова*

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него акциониста Павла Крисевича*, политолога Георгия Чижова*, а также проекты «СловоНово»* и «Черта»*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно информации, в реестр иноагентов также внесены М.А. Завадская*, Б.М. Золотаревский*, П.О. Крисевич*, А.В. Пичугин* и А.К. Уваров*.

Включение этих лиц и проектов в реестр связано с их деятельностью, которая, по мнению Минюста, может представлять интересы иностранных государств или организаций в России.

Данная мера продолжает тенденцию по контролю за деятельностью организаций и лиц, получающих финансирование из-за границы, что вызывает различные мнения в обществе и среди экспертов.

Накануне Минюст также признал три международные организации нежелательными на территории России.



Анастасия Фартыгина