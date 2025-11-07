В Дагестане разбился вертолет недалеко от туристической базы

По предварительным данным от МЧС России, в результате крушения вертолета пострадали семь человек, из которых четверо погибли

В Дагестане произошло крушение вертолета недалеко от турбазы «Солнечный берег». По информации телеграм-канала RT на русском, первыми инцидент заметили пограничники, которые немедленно прибыли на место происшествия. На место крушения также выехали пожарные и бригада скорой помощи.

По предварительным данным от МЧС России, в результате крушения пострадали семь человек, из которых четверо погибли. На месте происшествия возник пожар, который уже локализован на площади 80 квадратных метров. Для ликвидации последствий катастрофы задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследование причин инцидента будет проводить Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

Расследование будет осуществляться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России (ПРАПИ-98).

Ключевая цель расследования — установить причины катастрофы и разработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

— Мы приложим все усилия для тщательного расследования данного происшествия, — заявили в Росавиации. Подробности будут уточняться по мере поступления новой информации.



Анастасия Фартыгина