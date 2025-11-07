Сингапур ввел порку розгами как наказание за интернет-мошенничество

Виновные в мошенничестве в интернете будут наказаны «как минимум шестью ударами розгами»

Власти Сингапура приняли решение ввести телесные наказания в виде порки розгами за мошенничество в интернете, стремясь остановить резкий рост киберпреступности. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Данная мера принята на фоне значительного увеличения числа случаев интернет-мошенничества, ущерб от которого только в первой половине текущего года составил $385 миллионов.

Представитель администрации заявил, что виновные в мошенничестве в интернете будут наказаны «как минимум шестью ударами розгами», при этом, по данным сингапурских СМИ, наказание может быть увеличено до 24 ударов.

Для порки используются гибкие прутья, изготовленные из ротанга или бамбука, длиной от 60 до 120 см и толщиной от 4 до 13 мм. Перед наказанием обязателен медицинский осмотр. Важно отметить, что данное наказание не будет применяться к девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет.

Анастасия Фартыгина